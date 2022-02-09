Жители Челябинска не могут оформить больничный по телефону 122

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Челябинска не могут дистанционно оформить больничный по телефону 122. Эту возможность недавно анонсировал Минздрав, однако принимающие заявки операторы оказались не в курсе об этом.

— Позвонил по телефону, а мне сказали, что не могут оформить дистанционно больничный. Выяснилось, что операторы не в курсе о данной возможности и не получали никаких указаний на этот счет, — рассказал читатель-КП Артем.

Среди челябинцев также нашлись и те, кто не смог вызвать на дом врача по телефону. В итоге им пришлось самостоятельно идти в больницу.

— Сегодня не выдали больничный моему племяннику. Врач не пришел на вызов по звонку. Сказали через три дня прийти самому. Пришел, а говорят: нет, только с нарушением, так как вызов нигде не зафиксирован, — написали в группе «Типичный Челябинск» во «Вконтакте».

Напомним, главным условием для получения дистанционного больничного является положительный тест на коронавирус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru