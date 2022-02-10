В Челябинской области туманы сменятся сильным снегом и метелями

В Челябинской области начнутся сильные снегопады Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Челябинской области стоит ждать новой перемены погоды. По прогнозу метеорологов, в четверг 10 февраля в большей части районов обойдется без осадков, зато возникнут туманы и изморозь. Днем температура воздуха составит о -13 до -8 градусов, а ветер при порывах будет достигать скорости 13 метров в секунду.

Уже в пятницу 11 февраля в регионе пойдет снег. Местами снегопады будут сильными, начнутся метели. Ночью похолодает до -11, -16. Дневная температура воздуха составит от -9 до -4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9, а при порывах — 14 метров в секунду.

В ночь на субботу будет еще холоднее. По прогнозу, воздух остынет до -22 градусов. Снег продолжит идти.

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