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Происшествия10 февраля 2022 4:02

Челябинские полицейские съездили в Уссурийск, чтобы вернуть деньги обманутой женщине

В Приморье они задержали мошенника, оформившего кредит по чужим документам
Елена КОЛЧИНА
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Личные данные жительницы Чебаркуля были скомпрометированы

Личные данные жительницы Чебаркуля были скомпрометированы

Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские из Челябинской области задержали в Уссурийске подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, 33-летний мужчина получил в микрофинансовой организации заем на чужое имя.

От действий мошенника пострадала жительница Чебаркуля. Судебные приставы списали с ее банковского счета деньги в счет долга по займу, который горожанка не оформляла. Выяснилось, что данные женщины были украдены. Ими и воспользовался житель Уссурийска, получив в долг 6,6 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, подозреваемого поместили под подписку о невыезде. За мошенничество ему грозит до 5 лет лишения свобод.

Микрофинансовая организация теперь будет обязана вернуть деньги жительнице Чебаркуля и взыскать их с жителя Уссурийска.

Напомним, в Челябинске женщине приписали долги сотен незнакомых людей. Из-за этого у нее арестовали дом и земельный участок. Избавиться от взысканий на 21 млн рублей удалось лишь после вмешательства прокуратуры.

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