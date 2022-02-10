«Интерсвязь» наградит своих абонентов за преданность

Фото: "Интерсвязь"

Сегодня, 10 февраля 2022 года исполняется 25 лет со дня основания «Интерсвязи» — на сегодняшний день лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области. В честь четвертьвекового юбилея компания подарит своим самым преданным абонентам уникальные ювелирные украшения в виде логотипа бренда.

Таким необычным способом руководство «Интерсвязи» решило выразить благодарность 25 абонентам, которые подключились к услугам компании первыми — в конце 1990-х годов. Речь идет об изготовленной на заказ эксклюзивной подвеске из серебра 925 пробы в виде знака компании.

«Наш фирменный заряд энергии в виде символической молнии, без преувеличения, известен каждому южноуральцу. Для нас он в первую очередь, является силой созидания и развития, — пояснили в «Интерсвязи». — Серебро тоже является мощным символом надежных и чистых отношений, проверенных временем. И мы хотим, чтобы наши самые преданные абоненты получили этот символ на память — в знак признательности и благодарности за долгие годы веры в силу нашей компании, за поддержку всех наших инициатив и начинаний».

Напомним, компания была создана в 1997 году и сразу начала завоевывать популярность у жителей Челябинска. С тех пор для многих южноуральцев само понятие «интернет» неразрывно ассоциируется с «Интерсвязью». Уже в 2011 году «Интерсвязь» получила статус федерального провайдера. К 2022 году доступ к высококачественным услугам связи от компании имеют более 500 тысяч домохозяйств и свыше 400 территорий малых населенных пунктов, в том числе и расположенные на сложнейшем рельефе местности.

В 2017 году «Интерсвяз»ь заявила о себе не только как об успешном операторе связи, но и как о развивающейся IT-компании. В этом же году на рынок был выпущен целый ряд программных продуктов, которые делают повседневную жизнь людей комфортней, избавляют человека от необходимости беспокоиться о бытовых мелочах, высвобождая его временной и интеллектуальный ресурс для решения более важных задач. Компания сделала ставку на развитие своего мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город», которое в настоящее время стало полноценным супераппом — приложением, сочетающим в себе множество функций. С помощью него можно оплачивать услуги связи и ЖКХ, передавать показания приборов учета, открывать двери подъезда, смотреть на свой город с помощью специальных камер, оставлять заявки в ЖЭК, записываться к врачу и многое другое. Приложение уже скачали более 1,7 млн жителей УрФО — то есть оно установлено на каждом втором смартфоне в Челябинске.

Заслуги компании в экономическом и социальном развитии городов Урала признаются и высоко оцениваются государственными органами власти и экспертным сообществом. Председатель Совета директоров Леонид Вахрамеев не раз удостаивался премии «Человек года» по версии авторитетного издания «Деловой квартал», в «копилке» компании победы в отраслевых конкурсах. Народную любовь и уважение «Интерсвязь» завоевала в том числе благодаря реализации масштабных социальных проектов: «Стена Памяти», «Парад первоклассников», «Спасибо, мама!», «Школьный вальс» и многие другие.

В 2021 году «Интерсвязь» интегрировалась в общую стратегию развития Челябинской области: заключенное между региональным правительством и компанией соглашение направлено на развитие на Южном Урале национального проекта «Цифровая экономика», образовательных, социальных, экологических и иных цифровых инициатив.

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