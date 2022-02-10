В женской консультации Троицка заболели все врачи

Все гинекологи ушли на больничный, с беременными работают только акушерки Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В работе женской консультации Троицка Челябинской области возникли перебои из-за эпидемиологической ситуации. Все до единого врачи ушли на больничный. Об этом сообщили в администрации медучреждения.

Прием женщин с гинекологическими болезнями сейчас вести некому. С 3 февраля в консультации единственный доктор принимала исключительно беременных и экстренных больных, но теперь не может работать и она.

Прием беременных с 10 февраля и до возвращения кого-нибудь из врачей будут вести акушерки.

Врач-гинеколог сейчас продолжает работу в больнице троицкого поселка ГРЭС, но работает с пациентками лишь по 4 часа в день.

Ранее в челябинских поликлиниках выстроились огромные очереди из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Проблемы возникли с работой общественного транспорта: массово ушли на больничный заболевшие Covid-19 водители.

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