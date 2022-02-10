Скользкий Комсомольский: челябинцы пожаловались на гололед около остановок

Вот так выглядит дорога у остановок на протяжении всего Комсомольского проспекта. Фото: читатель КП

Челябинцы жалуются на скользкий Комсомольский проспект: ни к остановке подъехать, ни дорогу перейти — один сплошной гололед. Фото того, как выглядят подъезды к остановкам общественного транспорта, «Комсомольской правде-Челябинск» прислал читатель.

— Вот так выглядят все остановки во все стороны на Комсомольском проспекте! Ни подъехать к ней, ни остановится на светофоре, ни перейти через дорогу! — рассказал Владимир. — Остановки вообще собираются посыпать?

Дороги в городе на самом деле скользкие — после небольшого потепления все подтаяло, а сейчас замерзло. Сегодня в городе, по данным Комитета дорожного хозяйства Челябинска , работает 275 единиц техники и 362 дорожных рабочих, которые чистят дороги, тротуары и остановки от снега. В КДХ пообещали рассказать об обработке противогололедной смесью дорог около остановок позже.

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