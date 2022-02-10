В Челябинской области 765 школьников за день заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4513 новых случаев коронавируса, в том числе 765 – у школьников.

Сейчас Covid-19 болеют 43 665 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за сутки 17 пациентов умерли от ковидной пневмонии.

За время пандемии коронавирус диагностировали уже у 212 124 южноуральцев.

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