В Челябинской области 765 школьников за день заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4513 новых случаев коронавируса, в том числе 765 – у школьников.
Сейчас Covid-19 болеют 43 665 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, за сутки 17 пациентов умерли от ковидной пневмонии.
За время пандемии коронавирус диагностировали уже у 212 124 южноуральцев.
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