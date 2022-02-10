В Челябинской области два муниципалитета заставили позаботиться о нелегальном кладбище

Похороны в поселке проводили нелегально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд обязал мэрию Челябинска и администрацию Красноармейского района взять на себя заботу о незаконном кладбище в поселке Аэропорт-2 (часть погоста находится в черте города, а часть относится к району).

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», земле, на которой граждане самовольно проводили захоронения, не присвоили соответствующий статус. В муниципалитетах не оформили необходимые документы, погребения никто не контролировал. Все это – нарушения закона.

По требованию прокуратуры суд обязал администрацию Челябинска официально сформировать границы кладбища, поставить землю на кадастровый учет и организовать похоронную службу. Администрация Красноармейского района должна будет привлечь специализированную службу для организации похоронного дела.

В прокуратуре пообещали проследить за тем, чтобы судебное решение выполнили.

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