В Челябинске остановки общественного транспорта будут посыпать реагентами

Карманы у остановок обработают перед снегопадом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске решили посыпать противогололедными средствами заездные карманы на остановках общественного транспорта.

Как рассказали в муниципальном Комитете дорожного хозяйства, от водителей и пассажиров поступает много жалоб. Снег и лед возле остановок мешают как аккуратно затормозить, так и сесть в автобус или троллейбус, не упав по дороге.

— Подрядные организации будут проводить обработку в ночь с 10 февраля на 11 февраля, — уточнили в Комитете.

Если верить метеорологам, как раз в это время на челябинских дорогах возникнет гололедица, пойдет снег. Специалисты предупреждают также об усилении ветра и метелях.

Ранее мы показывали, как выглядят дороги на подъезде к остановкам в Челябинске. Горожане жаловались на повсеместный гололед на Комсомольском проспекте.

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