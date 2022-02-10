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Общество10 февраля 2022 10:10

Челябинских водителей предупредили об опасной погоде: повалит снег, возникнет сильный гололед

Метели начнутся уже в пятницу 11 февраля
Елена КОЛЧИНА
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Метеорологи предсказывают сильные снегопады и гололедицу

Метеорологи предсказывают сильные снегопады и гололедицу

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На дорогах Челябинской области могут возникнуть заторы и аварии из-за ухудшения погоды. С предупреждением об опасных метеоусловиях выступило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Уже в ночь на пятницу 11 февраля в Челябинской области пойдет снег. Сильнее всего снегопады будут в западной половине региона. В отдельных районах начнутся метели, а на дорогах от наката образуется гололедица.

Сильная гололедица сохранится и днем 11 февраля. Метели в отдельных районах продолжатся. Будет дуть ощутимый ветер, 5-10, с порывами до 14 метров в секунду.

К выходным, по прогнозам метеорологов, снегопады немного ослабнут, но не прекратятся.

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