Челябинских водителей предупредили об опасной погоде: повалит снег, возникнет сильный гололед

Метеорологи предсказывают сильные снегопады и гололедицу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На дорогах Челябинской области могут возникнуть заторы и аварии из-за ухудшения погоды. С предупреждением об опасных метеоусловиях выступило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Уже в ночь на пятницу 11 февраля в Челябинской области пойдет снег. Сильнее всего снегопады будут в западной половине региона. В отдельных районах начнутся метели, а на дорогах от наката образуется гололедица.

Сильная гололедица сохранится и днем 11 февраля. Метели в отдельных районах продолжатся. Будет дуть ощутимый ветер, 5-10, с порывами до 14 метров в секунду.

К выходным, по прогнозам метеорологов, снегопады немного ослабнут, но не прекратятся.

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