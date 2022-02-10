Челябинских водителей предупредили об опасной погоде: повалит снег, возникнет сильный гололед

Метеорологи предсказывают сильные снегопады и гололедицу
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На дорогах Челябинской области могут возникнуть заторы и аварии из-за ухудшения погоды. С предупреждением об опасных метеоусловиях выступило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Уже в ночь на пятницу 11 февраля в Челябинской области пойдет снег. Сильнее всего снегопады будут в западной половине региона. В отдельных районах начнутся метели, а на дорогах от наката образуется гололедица.
Сильная гололедица сохранится и днем 11 февраля. Метели в отдельных районах продолжатся. Будет дуть ощутимый ветер, 5-10, с порывами до 14 метров в секунду.
К выходным, по прогнозам метеорологов, снегопады немного ослабнут, но не прекратятся.
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