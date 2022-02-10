Челябинцы в составе сборной России выиграли матч у китайцев на Олимпийском турнире по керлингу

Сергей Глухов (в центре) и Дмитрий Миронов (крайний - справа) выступают в Пекине в составе сборной России по керлингу. Фото ОКР

В стартовом поединке с победителями Олимпиады-2018 американцами российская команда, ведя в счете 3:1, уступила в самом конце — в экстра-энде со счетом 5:6.

Сегодня, 10 февраля сборная России во главе с двумя южноуральскими спортсменами Сергеем Глуховым и Дмитрием Мироновым выиграла матч группового этапа у китайской команды — 7:4. Однако по ходу игры наши спортсмены уступали 3:4, но благодаря удачному предпоследнему энду (4:0), вышли вперед и не упустили победы.

Завтра, 11 февраля, российская команда проведет два поединка: со Швейцарией (начало в 8.05) и Данией (19.05). Время челябинское. Самый опасный соперник — швейцарцы, ставшие в Корее бронзовыми призерами.

Полное расписание выступлений южноуральских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине смотри по ссылке.

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