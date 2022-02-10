Жительницы Челябинской области подали друг на друга в суд из-за вязаной шапки за 800 рублей

"Вязальный" спор пришлось разрешать суду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области вязаная шапка стала поводом сразу для двух судебных исков и требований компенсации морального вреда.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», конфликт возник в марте 2021 года между двумя жительницами Карталов. Одна из них заказала шапку по собственным меркам и фотографии из интернета, а вторая эту шапку связала за 800 рублей.

Заказчица решила, что готовая шапка не подходит ей по размеру и попыталась вернуть товар. Вязальщица отказалась отдавать деньги, но предложила переделать работу. Женщина несколько раз перевязывала шапку, но ее клиентка по-прежнему оставалась недовольна.

Тогда рукодельница пожаловалась на заказчицу в соцсети, назвав ту мошенницей. Конфликт набирал обороты. Заказчица обратилась в суд, потребовав защитить свою честь и деловую репутацию, а заодно взыскать с вязальщицы 10 тыс. рублей морального ущерба. Мастерица не осталась в долгу и подала встречный иск, тоже требуя компенсации, но уже в сумме 140 тыс. рублей. Женщина утверждала, что понесла убытки, упустила выгоду, вдобавок была вынуждена потратиться на лекарства из-за перенесенных переживаний.

Карталинский городской суд, разобравшись в споре, встал на сторону клиентки. Мастерице отказали в иске и обязали вернуть полученные за шапку 800 рублей, опубликовать в соцсети опровержение слов о мошенничестве, выплатить 2 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 300 рублей за судебные расходы.

Опровержение женщина опубликовала, а вот взыскать с нее деньги судебным приставам пока не удалось. Из-за долга жительнице Карталов уже запретили выезд за границу.

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