В Челябинске прошла пресс-конференция, посвященная экспедиции «Приполярный 2022»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в челябинском филиале «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, посвященная экспедиции «Приполярный 2022». Она стартует 10 марта из города Миасс — 30 участников экспедиции на автомобилях, а потом и на снегоходах отправятся покорять Приполярный Урал. Конечной точкой станет гора Манарага.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На пресс-конференции обсуждались подробности предстоящего путешествия. Начальник экспедиции, командир 33 отряда спецназа ГРУ Иван Заика не стал раскрывать всех карт и некоторые детали маршрута оставил в секрете. Своими ожиданиями от похода поделился и Протоиерей Игорь Шестаков — он подчеркнул важность духовной сплоченности, которая поможет преодолевать трудности в пути.

А трудности точно будут — значительная часть экспедиции пройдет по бездорожью. Но чтобы и с этим справиться, автозавод «Урал» предоставил свои автомобили, которые созданы для самых непроходимых мест. На машинах повезут не только людей, но и около тонны еды, которую любезно предоставили компании «Калинка» и фонд продовольствия «Русь».

Полную трансляцию пресс-конференции можно посмотреть в группе «Комсомольская правда — Челябинск» ВКонтакте.

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