Челябинскому бизнесмену Павлу Вибе снова отказали в досрочном освобождении

Павел Вибе владел мясным бизнесом в Челябинской области. Фото: www.ust-kut24.ru

Челябинский областной суд отказал Павлу Вибе в условно-досрочном освобождении из колонии. Предприниматель, признанный виновным в мошенничестве, уже во второй раз просил выпустить его на свободу.

Ранее в просьбе отказал Копейский городской суд. Павла Вибе оставили в колонии из-за того, что он не был там трудоустроен, нарушал порядок содержания, получил отрицательную характеристику от администрации исправительного учреждения, вдобавок лишь частично возместил причиненный ущерб. Заключенный подал апелляцию на отказ в освобождении в областной суд, но тот лишь утвердил решение предыдущей инстанции.

Напомним, Павел Вибе руководил в Челябинской области мясоперерабатывающим заводом «Вюрст». В 2005 году он начал работать в правительстве Иркутской области. А в 2011 Павла Вибе объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось лишь 9 лет спустя в Москве. Бывшего замгубернатора признали виновным в двух эпизодах мошенничества на сумму более 61 млн рублей.

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