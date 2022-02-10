«Челбаскет» одержал две уверенные победы в Липецке над клубом «МицуБаскет»

«Челбаскет» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги-2. Фото БК «Челбаскет».

В первом матче подопечные Евгения Сорокина выиграли первую половину — 50:38 и довели матч до победы — 91:70. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» оказался Александр Кузнецов — 18 очков, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 20 баллов за эффективность. Новичок челябинской команды Вадим Балякин набрал 21 очко.

Во втором поединке в Липецке «Челбаскет» оказался на голову выше «МицуБаскета» — 100:46. Шесть игроков «Челбаскета» набрали больше 10 очков. Лучшим стал Андрей Логинов — 17 очков, 12 подборов, 7 передач, 5 блок-шотов и 35 баллов за эффективность. Это шестая подряд победа «Челбаскета» позволила клубу подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России в Суперлиге-2.

Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин, оценивая итоги выездных матчей в Липецке, сказал, что матчи были тяжелые, и потому приятно увозить из гостей две победы с комфортным преимуществом.

— В этих играх мы решали и успешно решили важнейшие задачи. Выиграв оба матча, забрали необходимые нам очки. Плавно ввели в игру нашего новичка Вадима Балякина, он отлично показал себя в первом матче. Комфортно вернули в игровой ритм нашего капитана, который восстанавливался после неприятного повреждения.

Кроме этого мы выполняем большую задачу по развитию наших молодых игроков. Удалось дать хорошее игровое время Саше Новоселову и Семену Хоменко, для них это огромный опыт, который они будут привносить в игру ДЮБЛа, когда вернутся в его расположение.

Хочется отметить выразительную игру Андрея Логинова, собравшего красивую линейку практически из всех показателей. Мы продлили Победную серию до шести игр и добавили еще одну сотню в нашу копилку, — отметил Евгений Сорокин.

Следующие поединки «Челбаскет» проведет 12 и 13 февраля в гостях против лидера турнира «Тамбова».

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