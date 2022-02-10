Из аэропорта Челябинска запустят прямые рейсы в Нижний Новгород и Воронеж

Фото: Андрей АБРАМОВ

В скором времени из аэропорта Челябинска можно будет вылететь самолетом без пересадок в Нижний Новгород и в Воронеж. Об открытии прямых рейсов между этими городами объявила авиакомпания Red Wings.

Запуск авиарейсов по направлению Челябинск – Воронеж начнется 4 мая. Полеты будут выполняться по средам и субботам на воздушных судах Sukhoi Superjet-100 вместимостью в 100 пассажиров. Время пути составит 2 часа 25 минут. В настоящий момент цены на билеты по этому направлению не превышают 4,7 тысяч рублей.

Осуществлять полеты из Челябинска в Нижний Новгород начнут 2 марта. Время в пути составит 2 часа, а стоимость билетов не превысит 4,6 тысяч рублей. Самолеты Sukhoi Superjet-100 будут летать по средам и воскресеньям.

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