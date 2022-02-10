«Футбол без границ» в Челябинске стал победителем первого конкурса президентских грантов 2022 года

Фото: "Футбол без границ"

Приглашаются дети в возрасте от 5 до 16 лет. Программа направлена на физическую реабилитацию через занятия футболом, социальную адаптацию через взаимодействие в команде. Также внимание обращается на включение родителей в занятия спортом совместно с детьми.

Фото: "Футбол без границ"

Программа предполагает следующие этапы:

1. Основной сезон: февраль-май.

Тренировки раз в неделю в трех районах города:

— Металлургический — ТРК «КС» по субботам в 13:00,

— Ленинский — спорткомплекс «Восход» по субботам в 20:00,

— Северо-запад — спорткомплекс «Арена» по субботам в 17:00.

Фото: "Футбол без границ"

2. Летний сезон (БО «Боярская Станица») — июнь-август

Тренировки по футболу для детей и йога для родителей по субботам.

Две товарищеские игры на открытие и закрытие летнего сезона.

Фото: "Футбол без границ"

3. Основной сезон (закрытые площадки) — сентябрь-декабрь.

Тренировки раз в неделю в трех районах города.

Закрытие проекта: турнир «Мы играем в футбол, а вы?» — декабрь 2022 года.

Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Телефон для записи: 8 908 585-29-27.