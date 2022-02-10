Экс-главу сельского поселения в Челябинской области заподозрили в помощи осужденной

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Челябинской области экс-глава одного из сельских поселений Троицкого района подозревается в помощи осужденной, приговоренной к обязательным работам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
По версии следствия, в 2020 году подозреваемая фиктивно трудоустроила в свою администрацию женщину, которую приговорили к обязательным работам. Однако новая сотрудница никакие обязанности не выполняла, а просто «накручивала» себе часы для отбытия наказания.
В отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие продолжается.
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