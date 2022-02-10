В Челябинске 26% горожан не уделяют внимание спорту

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске каждый второй житель города (в сумме 47,3%) занимается спортом ежедневно либо несколько раз в неделю. При этом каждый четвертый горожанин (26%) вообще не уделяет времени физическим занятиям. К такому мнению пришли социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Четверть опрошенных жителей (26,8%) заявляют, что посвящают занятиям спортом несколько дней в неделю. В этой группе большая часть – горожане в возрасте 18-24 и 25-44 лет, а также предприниматели и руководители компаний.

Категория горожан, которые занимаются спортом ежедневно – это пятая часть (20,5%). Примечательно, что относят себя к этой группе чаще других пенсионеры и малообеспеченные по их субъективной оценке жители города.

Позицию в опросе «реже, чем раз в месяц» выбрали 16,3% челябинцев. Как правило, этот вариант ответа отметили молодежь от 18 до 24 лет, работники бюджетных организаций, а также безработные и временно неработающие респонденты. Схожие социально-демографические характеристики и в группе тех, кто занимается спортом реже, чем раз в месяц, это примерно каждый десятый (9,2%).

Среди «неспортивных» горожан (26%) находятся люди старше 60 лет и респонденты, которые не имеют высшего образования.

Источник: Челябинский филиал РАНХиГС

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