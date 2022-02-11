Более 1000 семей в Челябинской области получили льготную ипотеку в СберБанке по специальной программе

Сбербанк за 2021 год выдал челябинцам более 2,6 млрд рублей по программе ипотеки для семей с детьми. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшили около 1000 семей.

Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сегодня семейная ипотека — одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. Мы видим рост спроса со стороны населения, особенно после расширения программы летом прошлого года на первенца. А в декабре 2021 года мы запустили программу «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми», которая направлена на снижение долговой нагрузки. Улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках этой программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Узнать подробности о действующих программах ипотечного кредитования и рассчитать условия можно на сайте ДомКлик.