Южноуральцы на новогодних каникулах использовали мобильный интернет в Египте в 80 раз активнее, чем годом ранее

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Несмотря на пандемию, многие абоненты Tele2 отправились за рубеж – не только в соседние страны, но и в экзотические точки. Общее число клиентов, выезжающих в праздники за пределы РФ, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза.

По данным оператора, жители Челябинской области наиболее активно использовали мобильный интернет в Египте. Более, чем в 80 раз увеличился объем потребления южноуральцами дата-трафика в этой стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Турции, которая находится на второй позиции, объём потреблённого трафика увеличился в 1,5 раза. В пятёрку стран, где челябинцы скачали больше всего гигабайтов, также вошли Объединённые Арабские Эмираты, Китай и Казахстан. При этом интернет-трафик в Китае снизился по сравнению с прошлым годом на 28%. В 2021 году лидерами по использованию туристами мобильного интернета были Черногория, Турция, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Танзания.

Голосовая связь в новогодние праздники оказалась особенно востребована у южноуральских путешественников в Объединённых Арабских Эмиратах. В прошлом году в период новогодних каникул туристы чаще всего звонили из Казахстана.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Отметим, что среди российских клиентов Tele2, самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы, как и в 2021 году, стала Турция. В топ-5 этого года вошли также Украина, Узбекистан, Белоруссия и Армения – страны СНГ традиционно попадают в лидеры рейтинга. Встретить Новый год клиенты Tele2 смогли не только в традиционных странах для отпуска, но и в довольно экзотических местах. Среди них – Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие. В целом количество абонентов, выезжающих на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

Больше всего интернет-трафика абоненты Tele2 использовали в Египте, который вошел в десятку наиболее популярных заграничных направлений для путешествий. Голосовая связь оказалась особенно востребована в Белоруссии.

Всего с 1 по 9 января 2022 года абоненты проговорили в роуминге в 2 раза больше минут, чем во время новогодних праздников в 2021 году. Также клиентам Tele2 понадобилось на 30% больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями.

Материал предоставлен пресс-службой Tele2