В Челябинской области уходит в отставку замначальника Госжилинспекции

Екатерина Трунова. Фото: gzhi.gov74.ru/

Екатерина Трунова покидает пост заместителя начальника Госжилинспекции Челябинской области. Постановление об ее отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении указано, что Екатерина Трунова увольняется по собственному желанию. Исполнять обязанности замначальника она прекратит 18 февраля.

Екатерине Труновой 45 лет, она уроженка Свердловской области. По образованию экономист и юрист. В Главном управлении Госжилинспекции по Челябинской области работала с 2015 года, заместителем начальника стала в мае 2019 года.

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