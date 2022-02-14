Команда опытных практиков и сильнейших экспертов отрасли — на МАК 2022

Фото: МАК

Несколько дней отделяют Челябинск от самого ожидаемого события в агропромышленной отрасли - ведущей в УрФО коммуникационной площадки, межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2022. Генеральный партнер ООО «ФосАгро-Регион». Официальными партнерами проекта выступают: АО «Россельхозбанк», НПА «Кургансемена», АО «Аммоний», ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания», АО «Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт Груп», ООО «Краснокамский РМЗ».

Фото: МАК

Мероприятие пройдет с 16 по 17 февраля в «Radisson Blu Hotel», Челябинск в обычном офлайн-режиме!

На площадке будут соблюдены все меры для создания безопасной и комфортной среды в условиях пятой волны пандемии как для гостей, так и для спикеров.

Фото: МАК

Специально для Вас мы сформировали команду опытных практиков и сильнейших экспертов отрасли из разных городов России, чтобы поделиться опытом и осветить самые актуальные тенденции в АПК по направлениям:

В мероприятии примут участие 86 авторитетных экспертов и почетных гостей, из которых в режиме ВКС выступят только 5 спикеров, остальные – посетят площадку с личным визитом, а это: руководители профильных департаментов Минсельхоза России, первые лица правительственных структур и отраслевых ведомств регионов УрФО, руководители профильных федеральных Союзов, руководители надзорных организаций, собственники и генеральные директора крупных, средних и малых предприятий отрасли, ученые и ведущие научные сотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Череповца, Екатеринбурга, Самары, Омска, Ижевска, Тюмени, Петропавловска, Владимира, Барнаула, Челябинска и других городов России.

Фото: МАК

Регистрируйся! Участвуй! Приглашай партнеров! Общайся с сильнейшими экспертами АПК из разных городов России!

Не пропусти главное событие в агропромышленном комплексе Урала в текущем году! Дополнительная информация: тел. +7 (351) 755-55-10, e-mail: pvo74@pvo74.ru, официальный сайт, Instagram, Вконтакте.