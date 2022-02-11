В Челябинской области пенсионерку-инвалида заставили содержать канализационную сеть в частном секторе

Жительнице Южноуральска приходится оплачивать борьбу с канализационными подтоплениями. Фото: ОНФ по Челябинской области

В Южноуральске пенсионерка с инвалидностью, сама того не зная, стала ответственной за состояние участка канализационной сети. Теперь ей приходится за свои деньги бороться с авариями и откачивать стоки. О неприятной ситуации, в которую попала женщина, рассказали в региональном отделении «Общероссийского народного фронта».

Когда Надежду Мустафину вызвали в местную администрацию и попросили поставить подпись под договором, жительница Южноуральска думала, что просто продляет заключенный ранее контракт на обслуживание водопровода и канализации.

Но через некоторое время случилась авария. Участок на котором стоит дом пенсионерки, стало заливать зловонными стоками. Надежда Мустафина принялась звонить в коммунальные службы, но в помощи ей отказали. Выяснилось, что 25 метров труб теперь должна обслуживать сама пенсионерка.

— В водоканале сказали, чтобы ходила в туалет на улицу. Три дня ждала, потом вызвала частную службу, чтобы стоки откачали, — рассказала Надежда Мустафина.

На территории участка, где живет женщина, находится накопительный колодец канализационной сети. Горожанка нечаянно взяла на себя его содержание и обслуживание, а также обслуживание труб на соседнем участке.

Канализационные стоки продолжают выходить на поверхность. С начала 2022 года Надежда Мустафина уже несколько раз вызвала спецмашину, чтоб откачать грязь, потратила на это 13 тыс. рублей. Аварии, вполне возможно продолжатся: выяснилось, что в канализационной сети нарушен обратный уклон.

Кому в действительности принадлежат трубы под улицей Красина в Южноуральске, проблематично определить по документам. Коммуникации частично проходят под частными домами. В муниципалитете и региональном министерстве строительства подтвердили законность договора на содержание сетей, который подписала горожанка. В прокуратуре, тем не менее, выяснили, что канализационные сети никому не принадлежат. В ОНФ обратились в надзорное ведомство с просьбой защитить права пенсионерки: бесхозные коммуникации администрация может передать на обслуживание специализированной организации.

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