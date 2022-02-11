«Лыжня России-2022» в Челябинской области пройдет 12 февраля

«Лыжня России-2022» пройдет в 43 муниципалитетах Челябинской области. Фото Минспорт.

В этом году эти Всероссийские забеги пройдут по всей стране уже в 40-й раз. В областной дирекции комплекса «Готов к труду и обороне», под патронажем которой проходит «Лыжня России», сообщили, что в этом году на Южном Урале старты пройдут в 43 муниципалитетах. Основные площадки расположатся в трех городах — Челябинске (стадион им. Елесиной), Златоусте (лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой) и Магнитогорске (территория МАО «Парки Магнитки»). Планируется, что на старты выйдут более 20 тысяч южноуральцев.

Стартовые номера можно будет получить на месте стартов. На финише всем участникам — фирменная шапочка «Лыжня России-2022».

В областном центре Всероссийский забеги «Лыжня России-2022» пройдут в два дня. 11 февраля на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР № 5 по лыжным видам спорта» состоятся спортивные забеги на дистанции 5 км среди юношей и девушек и 10 км — среди мужчин и женщин.

12 февраля на территории МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной» пройдут массовые забеги, в которых примут участие жители семи районов областного центра. Официальная церемония открытия в 12:00 , старт массовых забегов — с 12:15.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов накануне Всероссийских массовых забегов отметил, что за 40 лет своего существования «Лыжня России» превратилась в целое движение за здоровый образ жизни и сегодня это самый массовый спортивный праздник в стране.

— Это не просто соревнования, а долгожданный праздник, отличный повод собраться всей семьей, встать на лыжи, провести выходной день на свежем воздухе и зарядиться энергией на весь год, — подчеркнул Максим Соколов.

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