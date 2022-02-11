В Сосновском районе обнаружили тела двух пенсионеров с ножевыми ранениями

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области расследуют смерти двух пенсионеров. Тела 74-летней женщины и 72-летнего мужчины обнаружили в доме в Сосновском районе вечером 9 февраля.

В региональном СУ Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. На телах остались следы от ударов ножом.

— По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, а после нанес ножевые ранения себе, — рассказали в пресс-службе СУ СК.

Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

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