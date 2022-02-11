В Челябинской области графит сваливали рядом с жилыми домами

Фото: минэкологии Челябинской области

В селе Муслюмово Кунашакского района обнаружили горы отходов на земельном участке под открытым небом. Стихийный склад ООО НИП «Промуглеродпроект» задокументировали эксперты государственного экологического надзора.

— В ходе выезда факт складирования черного вещества (предположительно графита) на почву подтвердился, — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Теперь материалы проверки передадут в Росприроднадзор, чтобы там приняли меры для привлечения виновников нарушения к ответственности.

Фото: минэкологии Челябинской области

На работу предприятия, которое производит полуфабрикаты из графита в Муслюмово, ранее жаловались члены общественного движения «Эко-standart».

Эко-активисты рассказали, что «Промуглеродпроект» изготавливает свою продукцию на основе отходов промышленных предприятий.

— При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках граждан, а отходы просто складируют на неизолированный площадке, — сообщили в «Эко-standart». Общественники указывают, что пыль графита способна причинить вред здоровью.

С проверкой на предприятие выезжала представители администрации Кунашакского района. Они не заметили нарушений, подтверждением чего назвали «отсутствие пыльных черных пятен» на снегу вблизи производственной площадки.

Напомним, жители Муслюмово уже долгое время страдают от различных экологических нарушений. Прошлым летом из-за птицефабрики ООО «Уральская мясная компания» людей атаковали полчища мух, а две недели назад жители выловили из реки Теча множество куриных голов и лап.

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