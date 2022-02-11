Врач-педиатр: самолечение при COVID-19 опасно для детей

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет повышенную угрозу для детей. О том, почему растет заболеваемость среди детей? Может ли вакцинация подростков снизить распространяемость вируса? И какие методы лечения детей лучше не применять при коронавирусной инфекции? — рассказала Алена Михайлова, врач-педиатр «Инвитро-Урал».

Почему растет число госпитализаций среди детей?

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей пропорционально выросло и число госпитализированных детей. Это связано с тем, что штамм «Омикрон», который сейчас преобладает, чрезвычайно заразен и быстро рапространяется. Соответственно, симптомы коронавируса сильно варьируются от незначительных симптомов до выраженной интоксикации, высокой температуры, требующих лечения в стационаре.

Может ли вакцинация подростков снизить распространенность ковида среди детей младшего возраста? Например, благодаря тому, что в школах будет больше вакцинированных.

Вакцинация подростков, безусловно, внесет свой вклад в снижение распространения COVID-19, так как увеличится иммунная прослойка населения. Если еще и взрослое население будет ответственно относиться к вакцинации и ревакцинации, то это существенно поможет защитить детей младшего возраста, которые пока не прививаются.

Какие методы лечения ОРЗ у детей не следует применять при COVID-19?

Опасно, прежде всего, заниматься самолечением, если у ребенка нарастают симптомы заболевания. Это могут быть длительное повышение температуры тела, которая не снижается, расстройство ЖКТ (диарея, рвота), особенно у маленьких детей (до 5 лет), появление одышки, нарастающая интоксикация. Все эти проявления требуют обращения к врачу и назначения необходимого лечения.

Среди распространенных ошибок в лечении также снижение препаратами повышенной температуры тела. Если ребенок спокойно переносит повышенную температуру, то не нужно сразу ее снижать, потому что это проявление защиты организма. Жаропонижающие препараты имеет смысл принимать при температуре 38,5 и выше (если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги на нее, черепно- мозговые травмы в анамнезе и т.д, то следует снижать температуру уже с 38 градусов.

Также опасен самостоятельный прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ. Как известно, антибактериальные препараты не действуют на вирусы, поэтому прием антибиотиков во многих случаях не только не нужен, но и может нанести вред организму ребенка.

Если ребенок активный, чувствует себя нормально, то нет необходимости в постельном режиме. Наоборот, умеренная активность помогает правильному кровообращению, при наличии кашля — помогает отхождению мокроты и улучшает психологическое состояние больного ребенка.

При наличии кашля, важно выбрать правильный препарат для его лечения, для этого следует обратиться к врачу. Это зависит от характера кашля. Если у ребенка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям болезни.

Не рекомендуется применение горчичников у детей в связи с риском ожогов нежной детской кожи и нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Ингаляции «над кастрюлей» создают риск получить ожог лица горячим паром или ожог при случайном опрокидывании кастрюли выше, чем потенциальный эффект от этой процедуры.

Из-за боязни переохладить заболевшего ребенка родители часто не уделяют внимание правильному регулярному проветриванию комнаты, где находится больной малыш. В результате постоянное нахождение в непроветриваемой комнате мешает хорошей вентиляции легких, ухудшает самочувствие ребенка, затягивает процесс выздоровления. Просто уведите ребенка в другую комнату на время проветривания.