В Челябинске в середине февраля начнут капремонт улицы Дарвина

Обновят не только дорогу, но и тротуары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на следующей неделе начнется капитальный ремонт участка улицы Дарвина между Троицким трактом и пересечением с улицей Блюхера. Старт работ анонсировали в мэрии.

Ремонтом займется компания «Урал-Сервис-Групп».

После обновления на улице будут 4 полосы для проезда автомобилей, трехметровые пешеходные тротуары, а также газоны вдоль дороги.

Проезжую часть планируют освещать фонарями со светодиодными лампами. Для них установят новые металлические опоры, а электрический кабель протянут под землей.

На улице Дарвина также заново проложат ливневую канализацию.

Из-за ремонта срубят деревья. Это решение вызывало протесты жителей. Под снос отдали 32 растущих на улице дерева и еще 89 кустарников. Поле завершения работ, как обещают в городской администрации, высадят 132 новых лиственных дерева, а на газонах посадят кусты кизильника.

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