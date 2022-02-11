В Челябинске из-за снегопада закрыли катки в парках Пушкина и Терешковой

Сеансы приостановлены с шести часов вечера.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за снегопада закрываются популярные катки города. Жители не смогут покататься на коньках в парке Терешковой и в Горсаду имени Пушкина. Об этом сообщили в пятницу, 11 февраля в администрации Челябинска.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями с 18:00 приостановлены сеансы массового катания на катках в детском парке им. Терешковой и в Городском саду им. Пушкина, — сообщили в мэрии.
Однако каток в ЦПКиО им. Гагарина будет пока что работать в обычном режиме.
Также ГИБДД Челябинской области предупредила автомобилистов о проблемах на дорогах из-за плохой погоды. Ожидается, что придет сильный снегопад, а местами и метели. В связи с этим полицейские выставили 28 экипажей с сотрудниками ДПС, которые будут дежурить на трассах.
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