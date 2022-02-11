Из челябинского метротрама сделают выходы к Саду камней и «Золотому яблоку»

Челябинское метро начали строить в 1992 году, то есть 30 лет назад. Фото: Валерий Звонарев, chelmetro.ru

У челябинского метротрама будет три подземных станции. Это «Торговый центр», «Площадь Революции» и «Комсомольская площадь». Они предусмотрены проектом планировки территории, который рассмотрят на публичных слушаниях 24 февраля.

Со станции «Торговый центр» обозначено два выхода. Один будет в районе «Сада камней» (между «Юностью» и Историческим музеем), другой — по ту сторону реки.

У станции «Площадь Революции» запланированы выходы непосредственно на площади (возле дома с аркой), возле Публичной библиотеки и еще один — на углу Сони-Кривой и Воровского (неподалеку от «Золотого яблока»).

— Мы пока заложили полную зону расположения данного объекта с запасом. Более детально это будет разрабатываться дальше. На площади Революции планируется задействовать Никитинский, чтобы из него можно было на станцию попасть, — уточнил КП-Челябинск главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров.

Выход со станции «Комсомольская площадь» планируется непосредственно на Комсомольской площади. Кстати, сейчас этот объект метро самый готовый — на 45%.

Инфографика: Сергей Зверев

Названия станций пока остаются, как это было задумано изначально. Главный архитектор города Павел Крутолапов не исключает, что в этом вопросе власти еще посоветуются с горожанами.

— Думаю, что было бы целесообразно в такой работе, как наименование будущих станций, учесть мнение горожан, — отметил Павел Крутолапов.

Также обозначены «перспективные линии скоростного транспорта» до ЖК «Западный луч» на Энгельса-Труда. Еще одна — до памятника Курчатову. Подробнее о том, где пройдет метротрам, читайте в нашем материале.

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