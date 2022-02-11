В Челябинске вечером фиксируются девятибалльные пробки

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске в пятницу вечером, 11 февраля, образовались пробки в девять баллов. Причиной всему стал снегопад, который начался утром и продолжает до сих пор идти.

Заторы наблюдаются по всему проспекту Ленина, а также в центре и на Северо-Западе. Кроме того, движение частично парализовано на Свердловском тракте. Лучше всего дорожная ситуация обстоит в Чурилово и в Металлургическом районе.

Не обошлось и без аварий. В самом центре города было парализовано движение из-за ДТП напротив площади Революции. Также машины столкнулись на проспекте Победы возле дома №204. Еще две аварии зарегистрированы по Свердловскому тракту на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга.

Проблемы на дорогах из-за снегопада ожидаются и на дорогах в Челябинской области. В Госавтоинспекции региона порекомендовали автомобилистам не отправляться в дальние поездки. Сейчас для дежурства на трассах полицейские выставили 28 экипажей с сотрудниками ДПС.

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