В Челябинске на новый ремонт фасадов Публичной библиотеки хотят потратить 22 млн рублей

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального ремонта фасадов здания областной универсальной научной библиотеки. Начальная цена контракта составляет 22,5 млн рублей. Информация об этом была опубликована на портале Госзакупок.

Источником финансирования станет бюджет Челябинской области. Согласно техзаданию, подрядчик делает ремонт своими силами и без привлечения субподрядных организаций. Причем при выполнении работ ему необходимо применять только качественные и новые строительные материалы. Кроме того, исполнителю контракта предстоит убрать весь мусор, оставленный им после завершения ремонта. Все работы нужно будет выполнить до 30 октября 2022 года.

Напомним, в прошлый раз здание Публичной библиотеки отремонтировали в 2020 году. Однако после работ у прокуратуры возникли вопросы касательно качества используемых материалов. В итоге было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Ремонтом здания библиотеки занималось ООО «Евразия-Сервис» с апреля 2019-го по июнь 2020 года. Компания приводила в порядок фасад здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. За работы ей заплатили 18,4 млн рублей.

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