Одиноких челябинцев приглашают в Камерный театр на свидание вслепую

Фото: Челябинский камерный театр

Челябинский камерный театр в день всех влюбленных, 14 февраля, приглашает к себе всех одиноких, чтобы они смогли найти вторую половинку на свидании вслепую. Здесь найдется также место и для парочек – для них даже обеспечат места для поцелуев. Кроме того, все присутствующие посмотрят открытую репетицию нового спектакля.

В день праздника все желающие смогут посетить театр бесплатно. При входе им дадут билет – голубой или розовый, а вот кто окажется соседом (или соседкой), выяснится только в зрительном зале. В фойе театра будет организована фотозона, а в буфете желающие смогут приобрести конфеты и цветы.

— Влюбленным обеспечены места для поцелуев. Мы приглашаем студентов, курсантов, конечно же членов Камерного клуба. В числе приглашенных врачи детской поликлиники №8. У них сейчас напряженная пора в связи с пандемией, и мы решили сделать им небольшой подарок- пригласить в театр и тем самым поблагодарить их за самоотверженный труд. Наши актеры, несмотря на то, что в понедельник в театре выходной, выйдут на сцену, чтобы сыграть для врачей и влюбленных, — отметил директор Камерного театра Илья Коломейский.

Зрителей ждет открытый показ премьерной постановки «Сын». По словам директора театра, ради этого сюда из Санкт-Петербурга приедет режиссер-постановщик Алексей Янковский.

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