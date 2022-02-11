ФСБ ликвидировала две подпольные оружейные в Челябинской области

Фото: УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с полицией и Росгвардией ликвидировали на территории региона две подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В ходе спецоперации из незаконного оборота были изъяты 13 пистолетов, 3 револьвера, 4 винтовки «Мосина», 3 пистолета-пулемета и 4 немецких карабина. Также силовики конфисковали более 1500 патронов различного калибра, 10 основных частей огнестрельного оружия и инструменты для их создания.

— УФСБ на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению каналов незаконного оборота оружия. Только в 2021 году было изъято более 100 единиц огнестрельного оружия, 42 составные части, более трех тысяч боеприпасов различного калибра, 4 кг взрывчатых веществ, ликвидировано 5 подпольных мастерских, — отметили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Работа по выявлению нелегальных оружейников проводилась в 20 регионах России в январе и в феврале. В ходе этой спецоперации были задержаны 87 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.

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