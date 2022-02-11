Автомобилисты на трассе М-5 в Челябинской области застряли в пробках из-за снегопада

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

В Челябинской области на разных участках трассы М-5 образовались пробки из-за снегопада. Автомобилисты также жалуются на гололед и на плохую видимость.

— Движение от Чебаркуля очень плотное. Видимость 100-200 метров. Выезжал через Кременкуль. Вообще мело сильно, встречку не видно за фурой, — пишут автомобилисты в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» во «Вконтакте».

— От Златоуста начнете стоять на каждом спуске. Из Челябинска подняться не могут фуры почти с Чебаркуля, — отмечают в том же сообществе.

Больше всего затруднено движение недалеко от стелы «Европа Азия» на подъеме в гору. Кроме того, пробки наблюдаются на участках дорог между Миассом и Саткой, а также рядом с границей Башкирии.

Рядом с Юрюзанью и Усть-Катовом тоже есть проблемы с проездом. В основном там наблюдаются пробки на подъемах.

В Госавтоинспекции Челябинской области порекомендовали автомобилистам в ближайшие дни не отправляться в дальние поездки. Сейчас для дежурства на трассах выставили 28 экипажей ДПС.

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