В Челябинске суд запретил строительство катка в лесу возле Тополиной Аллеи

Фото: Министерство спорта Челябинской области

Челябинский областной суд в пятницу, 11 февраля, рассмотрел исковое заявление общественников, которые выступили против стройки в лесном массиве на северо-западе. Речь идет о возведении крытого катка УралГУФКа и других соцобъектов возле Тополиной аллеи. Как сообщили в пресс-службе облсуда, решение было принято в пользу общественников.

— Исковые требования удовлетворены, поскольку территориальные зоны не соответствуют функциональным зонам, установленным генеральным планом, — рассказала заместитель начальника пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Интересы общественников в суде представлял юрист Владимир Казанцев. Он рассказал, как проходило заседание.

— Суд приобщил к материалам дела распоряжение администрации Челябинска о подготовке изменений в Правила землепользования в части спорных территорий. Я в части требований от иска отказался, так как в ходе разбирательства Администрация частично изменила назначение участков и отнесла их к зеленым. Представитель Прокуратуры Челябинской области наши требования поддержал, — отметил Владимир Казанцев в своей группе во «Вконтакте».

Строить крытый каток УралГУФКа должна была компания «Белстрой». Именно она выиграла торги, снизив сумму до 424 млн рублей. Однако теперь этот проект придется пересмотреть из-за запрета на строительство.

Напомним, летом 2021 года жители Тополиной аллеи выступили против стройки рядом с их домами. Она записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить лес.

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