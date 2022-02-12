Школу-долгострой на тысячу мест в Копейске откроют до нового учебного года

Школу в Копейске не успели достроить вовремя Фото: Мария ЛЕНЦ

Школу в копейском микрорайоне Тугайкуль сдадут в ближайшие полгода. Об этом сообщили в мэрии Копейска.

Здание новой школы рассчитано на 1 тыс. мест. И всех этих мест уже ждут ученики.

785 детей планируют перевести в новую школу из старой, расположенной в поселке РМЗ и переполненной (старое здание рассчитано всего на 450 мест). Еще 130 детей из Тугайкуля сейчас на автобусах возят в школы за пределами микрорайона — больше учиться негде. С началом работы новой школы всех этих учеников также переведут в нее.

Открытия современного здания жители микрорайона ждут дольше предполагаемого срока.

— К сожалению, мы не смогли сдать вовремя здание школы в Тугайкуле, поскольку было перепроектирование из-за болотистых почв, пришлось завозить очень много грунта, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Она приехала в Копейск, лично осмотрела строящееся здание и подтвердила, что школа находится уже в высокой степени готовности.

В Копейске до конца 2022 года помимо школы планируют открыть 3 новых детских сада.

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