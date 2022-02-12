В Челябинской области похолодает до -25 градусов

Метеорологи прогнозируют похолодание Фото: Иван ПРОХОРОВ

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о похолодании в ночь на воскресенье 13 февраля. Температура воздуха опустится до -15, -20, а в горных районах — до -25 градусов.

Днем 13 февраля потеплеет до -10, -5 градусов.

Ветер будет неустойчивым. Местами возможны снегопады, но не сильные.

Похожую погоду прогнозируют и на начало следующей недели: до -22 градусов в ночь на понедельник, -11, -6 днем 14 февраля. Ветер начнет понемногу усиливаться и в дневное время достигнет 4-9 метров в секунду.

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