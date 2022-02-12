В Челябинской области пьяные супруги подожгли общежитие

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке Челябинской области днем 11 февраля произошел пожар в здании общежития на улице Гагарина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь вспыхнул в одной из комнат. Из здания эвакуировались 12 человек, еще двое смогли выйти на улицу только с помощью спасателей.

Пламя удалось быстро потушить, люди при происшествии не пострадали.

По предварительным данным, пожар случился по вине хозяев комнаты. Женщина и ее гражданский муж были пьяны. Оба уснули, забыв выключить электроплиту. Очнулись они, когда начался пожар и все помещение заполнил густой дым.

Напомним, в Челябинске недавно случился пожар в студенческом общежитии. Чтобы справиться с ним, спасателям пришлось по автолестнице подниматься на восьмой этаж.

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