В Челябинской области 5 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость среди школьников все еще растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5004 новых случая Covid-19, в том числе 898 – у школьников.

17 человек за сутки умерли от ковидной пневмонии.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 45 834 жителей региона.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 222 125 южноуральцев.

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