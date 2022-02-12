В Челябинске начинают строить МФЦ для мигрантов

Проект будущего МФЦ. Иллюстрации из документации аукциона на строиетльство

В Челябинске начинают строить Многофункциональный миграционный центр на улице Университетская набережная. 12 февраля подрядчик ООО «НПА Профиль-ПУ» приступает к работе. Начинается подготовка стройплощадки.

Чтобы возвести новое здание, срубят 94 дерева. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, в качестве компенсации в Калининском районе города посадят 107 новых деревьев. Кроме того, 704 квадратных метров газона засеют многолетними злаковыми травами.

Завершить строительство МФЦ для мигрантов должны к концу 2022 года. За работу подрядчик получит 253,6 млн рублей. Изначально МФЦ надеялись построить за 228 млн рублей, но ни одна компания не заинтересовалась госконтрактом. Цену пришлось повысить.

В МФЦ будет два этажа, на верхний посетители смогут подниматься на лифте. В здании откроют отделение паспортно-визовой службы, управление по вопросам миграции, медицинский центр по освидетельствованию иностранцев и лиц без гражданства. Рядом с корпусом планируют обустроить автопарковку и газоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru