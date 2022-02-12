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Общество12 февраля 2022 6:41

В Челябинске начинают строить МФЦ для мигрантов

Ради этого уничтожат 94 дерева
Елена КОЛЧИНА
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Проект будущего МФЦ. Иллюстрации из документации аукциона на строиетльство

Проект будущего МФЦ. Иллюстрации из документации аукциона на строиетльство

В Челябинске начинают строить Многофункциональный миграционный центр на улице Университетская набережная. 12 февраля подрядчик ООО «НПА Профиль-ПУ» приступает к работе. Начинается подготовка стройплощадки.

Чтобы возвести новое здание, срубят 94 дерева. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, в качестве компенсации в Калининском районе города посадят 107 новых деревьев. Кроме того, 704 квадратных метров газона засеют многолетними злаковыми травами.

Завершить строительство МФЦ для мигрантов должны к концу 2022 года. За работу подрядчик получит 253,6 млн рублей. Изначально МФЦ надеялись построить за 228 млн рублей, но ни одна компания не заинтересовалась госконтрактом. Цену пришлось повысить.

В МФЦ будет два этажа, на верхний посетители смогут подниматься на лифте. В здании откроют отделение паспортно-визовой службы, управление по вопросам миграции, медицинский центр по освидетельствованию иностранцев и лиц без гражданства. Рядом с корпусом планируют обустроить автопарковку и газоны.

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