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Происшествия12 февраля 2022 7:01

В Челябинской области 10-месячная девочка из многодетной семьи умерла от ожогов

Следователи и соцработники сейчас выясняют, почему это произошло
Елена КОЛЧИНА
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Детей из семьи, где случилась трагедия временно забрала бабушка

Детей из семьи, где случилась трагедия временно забрала бабушка

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Октябрьском районе Челябинской области выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка. 10-месячная девочка умерла от ожогов в частном доме в селе Нововарламово.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области, девочка родилась в многодетной семье, которая считалась благополучной.

Соцработники срочно выехали на место происшествия, чтобы выяснить, нужна ли семье помощь. Детей пока забрала к себе их бабушка.

— В обязательном порядке министерство проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Октябрьского района, чтобы дать оценку сложившейся в семье ситуации, — сообщили в пресс-службе минсоца.

Проверки также начали в прокуратуре Челябинской области и Следственном комитете.

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