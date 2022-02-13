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Спорт13 февраля 2022 5:17

Болеем за наших: сегодня, 13 февраля, челябинская конькобежка Ольга Фаткулина поборется за награды на Олимпиаде-2022

Спортсменка выступит на своей коронной спринтерской дистанции 500 метров
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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Ольга Фаткулина выступит на второй Олимпиаде в своей спортивной карьере. Фото: www.instagram.com/stories/olenka_fatkulina

Ольга Фаткулина выступит на второй Олимпиаде в своей спортивной карьере. Фото: www.instagram.com/stories/olenka_fatkulina

В Пекине в девятый день игр будет разыграно семь комплектов медалей. Среди южноуральских спортсменов на старт спринтерской дистанции 500 метров выйдет вице-чемпионка Олимпиады-2014, чемпионка мира конькобежка Ольга Фаткулина. Она одна из главных фаворитов турнира в этой дисциплине (начало в 21.00, время челябинское). Вместе с Ольгой Фаткулиной на старт выйдут еще две россиянки — Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Кроме того, в составе сборной страны продолжают турнир южноуральские керлингисты (Сергей Глухов, Дмитрий Миронов). В групповом турнире, сегодня 13 февраля они встретятся с командой Италии.

Ольга Фаткулина на Олимпиаде в Пекине выступит еще и на дистанции 1000 метров.

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