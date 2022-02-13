Спасатели эвакуировали 35-летнюю туристку с травмой руки и ожогами из нацпарка Таганай Челябинской области

Жительнице Перми оказали первую помощь и на снегоходе вывезли до скорой помощи. Фото: Поисково-спасательная служба

Сегодня, 13 февраля, ночью спасателям из Златоуста пришлось срочно эвакуировать туристку, которая получила травмы в нацпарке Таганай. Для этого им пришлось за час преодолеть 10 км заснеженного горного бездорожья, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

— Ночью дежурный одного из приютов национального парка Таганай сообщил о происшествии с группой туристов из Перми. В гостевом домике, расположенном в горно-таежной местности, в результате падения 35-летняя туристка получила серьезные травмы и ожоги руки. Требовалась срочная врачебная помощь, — рассказали спасатели.

Спасатели прибыли на место, оказали женщине первую помощь, укутали в спальники и на снегоходе эвакуировали в город.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru