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Происшествия13 февраля 2022 5:16

Спасатели эвакуировали 35-летнюю туристку с травмой руки и ожогами из нацпарка Таганай Челябинской области

Вывозили женщину ночью на снегоходе
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Жительнице Перми оказали первую помощь и на снегоходе вывезли до скорой помощи. Фото: Поисково-спасательная служба

Жительнице Перми оказали первую помощь и на снегоходе вывезли до скорой помощи. Фото: Поисково-спасательная служба

Сегодня, 13 февраля, ночью спасателям из Златоуста пришлось срочно эвакуировать туристку, которая получила травмы в нацпарке Таганай. Для этого им пришлось за час преодолеть 10 км заснеженного горного бездорожья, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

— Ночью дежурный одного из приютов национального парка Таганай сообщил о происшествии с группой туристов из Перми. В гостевом домике, расположенном в горно-таежной местности, в результате падения 35-летняя туристка получила серьезные травмы и ожоги руки. Требовалась срочная врачебная помощь, — рассказали спасатели.

Спасатели прибыли на место, оказали женщине первую помощь, укутали в спальники и на снегоходе эвакуировали в город.

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