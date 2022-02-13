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Происшествия13 февраля 2022 6:19

В Челябинске пожар на территории Лакокрасочного завода

МЧС работает по повышенному номеру сложности
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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На месте работает МЧС. Фото: скрин видео

На месте работает МЧС. Фото: скрин видео

Сегодня, 13 февраля, на территории Лакокрасочного завода на Свердловском тракте произошел пожар. На месте работают сотрудники МЧС.

— Силы и средства работают на пожаре по повышенному номеру сложности. Информацию уточняем, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Ликвидация открытого горения. Работают 4 звена газодымозащитной службы.

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