В Челябинске пожар на территории Лакокрасочного завода

На месте работает МЧС. Фото: скрин видео
Сегодня, 13 февраля, на территории Лакокрасочного завода на Свердловском тракте произошел пожар. На месте работают сотрудники МЧС.
— Силы и средства работают на пожаре по повышенному номеру сложности. Информацию уточняем, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Ликвидация открытого горения. Работают 4 звена газодымозащитной службы.
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