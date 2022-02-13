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Происшествия13 февраля 2022 6:48

В пожаре на Лакокрасочном заводе пострадал один человек

Он получил ожоги лица и рук
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Площадь пожара - 300 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Площадь пожара - 300 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В пожаре на Лакокрасочном заводе Челябинска пострадал один человек — он получил ожоги лица и рук, госпитализирован в больницу, сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

— До прибытия пожарных из здания вышли 10 человек, — сообщили в ведомстве. — Идет ликвидация открытого горения, площадь пожара — 300 кв. м.

Идет ликвидация открытого горения. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Идет ликвидация открытого горения. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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