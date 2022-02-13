В Челябинской области автобус с пассажирами ночью застрял на трассе

Сотрудники ГИБДД помогли найти сломавшийся автобус на заметенной трассе. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В эти выходные из-за непогоды на дорогах Челябинской области было непросто. За ночь сотрудникам ГИБДД региона пришлось несколько раз оказывать помощь автомобилистам и даже пассажирам сломавшегося автобуса. Для этого на дороги даже вывели 28 дополнительных экипажей. В ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробнее.

В полночь на 52 км дороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» сломался междугородний автобус «Екатеринбург- Челябинск» с 15 пассажирами. Водитель вызвал другой автобус, но тот из-за снега не смог его найти. Тогда на помощь пришли сотрудники ГИБДД. Лейтенанты полиции Денис Давидюк и Тимур Берлин сориентировали водителя и пересадили в новый автобус пассажиров. А после этого, чтобы водитель сломавшегося автобуса не замерз, остались с ним ждать спецтехнику, которая отбуксирует транспорт.

Около трех часов ночи этот же экипаж ДПС увидел грузовик, который полностью перекрыл одну полосу движения на 23 км дороги. У него лопнуло заднее колесо. Сотрудники включили проблесковые, чтобы был виден проблемный участок и помогли водителю заменить колесо.

Еще один случай произошел в 2:00 на 127 км автодороги «Челябинск-Троицк» «Газель» не справилась с управлением и вылетела в кювет. Выбраться сам водитель не смог, тогда экипаж инспекторов в составе старшего лейтенанта полиции Константина Палаткина и лейтенанта полиции Виталия Родикова, обнаружив автомобиль, вызвали спецтехнику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru