В дни проведения зимний Олимпиады в Челябинской области обновили лыжную базу

Фото: Олег Ковалюк

В Челябинской области открыли обновленную лыжную базу для воспитания чемпионов. Она появилась в Коркино, теперь там могут тренироваться как любители, так и профессионалы.

Интерес к лыжному спорту в регионе всегда был высоким, но Олимпиада-2022 в Пекине его повысила. Российские лыжники порадовали победами. 6 февраля Александр Большунов и Денис Спицов – воспитанники Юрия Бородавко, начинавшего свою карьеру в Златоусте, – завоевали золото и серебро. 12 февраля Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и финишер Вероника Степанова выиграли золото в женской эстафете. А 13 февраля Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов принесли России четвертую золотую медаль. Многочисленные соцопросы давно показали, что после таких побед резко возрастает интерес к конкретному виду спорта и запрос на секции.

В Коркино лыжная база «Березка» работает более 50 лет. Но здание и инвентарь давно устарели. В дни проведения Олимпиады-2022 открыли реконструированный комплекс с новым зданием. Теперь лыжная база может работать круглый год – зимой посетители будут кататься на лыжах, ватрушках, заниматься в тренажерных залах, а летом – тренироваться на лыжероллерах и велосипедах.

На средства РМК для базы закупили более 500 пар лыж, около 50 велосипедов и лыжероллеры, оснастили залы для тренировок в здании и на свежем воздухе. В планах открытие зоны отдыха с пляжем.

Фото: Олег Ковалюк

Фото: Олег Ковалюк

Фото: Олег Ковалюк

Комплекс представили губернатору Алексею Текслеру. Фото: Олег Ковалюк

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