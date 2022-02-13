В центре Челябинска на Карла Маркса упорядочат парковочные места

Из-за припаркованных у зданий машин другим участникам движения приходится выезжать на трамвайные пути. Фото: Чат "Транспорт Челябинской агломерации"/t.me

Транспортники Челябинска направили в мэрию письмо о необходимости упорядочить парковочные места на улице Карла Маркса. Об этом они написали в чате «Транспорт Челябинской агломерации». Причиной стало очередное ДТП у офисного центра, когда две столкнувшиеся легковушки перегородили дорогу трамваям.

— Место непростое еще тем, что парковка со стороны БЦ «Аркаим Плаза» занимает до полутора полос на проезжей части. Автомобили для проезда по улице вынуждены смещаться трамвайные пути, — пишут транспортники.

Новость вызвала бурное обсуждение в чате — начиная с организации на Карла Маркса платной парковки до того, чтобы вообще сделать ее полностью трамвайно-пешеходной. Читайте, что предлагают горожане и что на это говорят эксперты, — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru